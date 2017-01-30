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ЭКОНОМИКА РБ
НА «МОГИЛЕХИМВОЛОКНО» ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТАНОВКА ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ
11:08 30.01.2017
Первая продукция получена на установке флексографской печати в цехе по производству и переработке полимерных пленок производства синтетических пленок «Могилевхимволокно», пишут «Могилевские ведомости».
Такая установка предназначена для высококачественной печати на различных упаковочных материалах, в том числе на полиэтиленовых и полипропиленовых пленках, выпускаемых на ПСП.
Как сообщили на предприятии, новое оборудование в рамках модернизации производства было закуплено в Испании, и печатники цеха прошли там обучение. Флексографская установка способна печатать в 8 цветах на скорости до 400 м в минуту.
Печатные изображения наносятся на пленки для упаковки пищевых продуктов, изделий легкой промышленности и бытовой химии по оригинал-макетам, согласованным с заказчиком.
На предприятии надеются, что на многоцветную пленочную упаковку будет хороший спрос, ведь она позволяет заказчику сделать свой товар более привлекательным, повысить его узнаваемость на прилавках -- именно по упаковке покупатель составляет первое впечатление об изделии.
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