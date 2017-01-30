В организациях и обособленных структурных подразделениях Белорусской железной дороги в прошлом году было внедрено более 720 рационализаторских предложений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в результате получен экономический эффект в размере 1 миллиона 844 тысяч 290 рублей. В разработке и внедрении рацпредложений приняли участие 850 специалистов БЖД.

Новые решения были направлены на обеспечение безопасности движения, экономию и рациональное использование трудовых, топливно-энергетических и материальных ресурсов, совершенствование процессов ремонта и эксплуатации тягового подвижного состава, улучшение условий труда и др.

Лучшие результаты рационализаторской деятельности продемонстрировали: Гомельское отделение Белорусской железной дороги, где было внедрено 192 рацпредложений с экономическим эффектом 499 тысяч 800 рублей; Минское отделение БЖД (40 рацпредложений, экономический эффект — 499 тысяч рублей); Витебское отделение БЖД (297 рацпредложений, экономический эффект — 472 тысячи 900 рублей).

В прошлом году на Белорусской железной дороге также было внедрено в производство 274 технических новшества, с использованием передовых мировых разработок, в том числе зарубежных специалистов. Экономический эффект от внедрения технических новшеств составил 748 тысяч 444 рубля. При этом лучших результатов достигли Минское отделение БЖД, где от внедрения 26 технических новшеств был получен экономический эффект 258 тысяч 400 рублей, Барановичское отделение БЖД (внедрено 48 технических новшеств, экономический эффект — 153 тысячи 129 рублей), Могилёвское отделение БЖД (внедрено 70 технических новшеств, экономический эффект 149 тысяч 480 рублей).

Белорусская железная дорога уделяет большое внимание техническому творчеству и его стимулированию. Ежегодно на магистрали лучшим новаторам присваиваются почетные звания: «Лучший рационализатор Белорусской железной дороги», «Лучший молодой рационализатор Белорусской железной дороги», «Лучший организатор технического творчества Белорусской железной дороги».

В 2016 году Белорусская железная дорога продолжала внедрение собственных изобретений и инновационных разработок.

В частности, Конструкторско-техническим центром (КТЦ) завершена разработка программно-технических модулей и технических решений по увязке с устройствами СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки) бесконтактного интерфейса по управлению стрелочным приводом, светофором со светодиодной головкой для использования в составе МПЦ «Днепр». Станция Придвинская стала четвертым объектом на Белорусской железной дороге, где внедрена МПЦ «Днепр».

Одна из разработок КТЦ — автоматизированная система График исполненного движения «Неман» (АС ГИД «Неман») введена в эксплуатацию на рабочих местах диспетчеров узлов Минска и Молодечно.

АС ГИД «Неман» распознает и документирует движение поездов и технологических операций с ними (прибытие, отправление, формирование, расформирование, обработка).