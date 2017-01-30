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ЭКОНОМИКА РБ


ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ БЕЛАРУСИ ЗА 2016 ГОД ПЕРЕЧИСЛИЛИ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ 6,5 МЛРД РУБЛЕЙ
10:38 30.01.2017

В республиканский бюджет от деятельности таможенных органов Беларуси за 2016 год перечислено 6,5 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, сотрудники таможенных органов в 2016 году оформили 1,2 млн партий товаров.

В 2016 году границу пересекло: 22,3 млн человек, 4,9 млн легковых транспортных средств, 1,9 млн грузовых транспортных средств.

Белорусская таможня первая в рамках Евразийского экономического союза реализовала пилотные проекты по автоматическому выпуску экспорта, импорта и транзита.

Пресечена 551 попытка незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси наркотических средств и психотропных веществ. По выявленным фактам возбуждено 98 уголовных дел, что на 30,6% больше показателя по данной категории преступлений, возбужденных в 2015 году.

Из незаконного оборота изъято: более 16,4 кг наркотиков, более 31 тыс. препаратов, содержащих в своем составе психотропные вещества, а также более 4 т прекурсоров.

Также при попытках незаконного перемещения товаров через границу задержаны: 41 единица огнестрельного, травматического, пневматического оружия, а также составных частей и компонентов к оружию; 242 патрона различного калибра,1 кг пороха; более 400 предметов, представляющих историко-культурную ценность.

В таможенных органах эксплуатируется 9 инспекционно-досмотровых комплексов: 5 мобильных и 4 стационарных ИДК. В 2016 году таможенному контролю с применением ИДК подвергнуто около 215 тыс. транспортных средств, выявлено 1029 правонарушений, что в 2,5 раза больше чем в 2015 году. Средний показатель экономической целесообразности эксплуатации ИДК составил 46 рублей дохода на один рубль затрат.

В рамках соглашения между правительством Беларуси и правительством Китая в районе станции «Брест-Северный» завершено строительство первого в республике инспекционно-досмотрового комплекса для контроля товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом.

По итогам работы в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» по показателю «Международная торговля» Беларусь из 190 государств занимает 30 позицию, опережая все страны ЕАЭС.
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