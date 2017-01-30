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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10:01 30.01.2017

В Министерстве экономики 25 января состоялось расширенное заседание рабочей группы по вопросам совершенствования норм административной ответственности в сфере предпринимательской деятельности с участием депутата Палаты представителей Национального собрания Виталия Власевича, а также представителей Национального центра законодательства и правовых исследований и Генеральной прокуратуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэконмоики, н заседании обсуждалось закрепление в законодательстве (в том числе проекте Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь») механизма защиты проверяемых субъектов хозяйствования, исключающего привлечение к ответственности за исполнение разъяснений государственных органов.

Кроме того, подчеркивалась необходимость исключения из законодательства об административной ответственности правового института неустановленного лица в целях недопущения необоснованного изъятия имущества в доход государства у добросовестных субъектов хозяйствования.
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