В Министерстве экономики 25 января состоялось расширенное заседание рабочей группы по вопросам совершенствования норм административной ответственности в сфере предпринимательской деятельности с участием депутата Палаты представителей Национального собрания Виталия Власевича, а также представителей Национального центра законодательства и правовых исследований и Генеральной прокуратуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэконмоики, н заседании обсуждалось закрепление в законодательстве (в том числе проекте Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь») механизма защиты проверяемых субъектов хозяйствования, исключающего привлечение к ответственности за исполнение разъяснений государственных органов.

Кроме того, подчеркивалась необходимость исключения из законодательства об административной ответственности правового института неустановленного лица в целях недопущения необоснованного изъятия имущества в доход государства у добросовестных субъектов хозяйствования.