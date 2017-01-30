Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает что ВВП Беларуси в 2017 году снизится на 0,5%.

Следует отметить, ЕАБР ухудшил прогноз экономического развития Беларуси (в октябре 2016 года банк прогнозировал рост ВВП республики на 0,6%).

"Сохраняющаяся рестрикционная денежно-кредитная и фискальная политика будет важным фактором, сдерживающим восстановление экономического роста в среднесрочной перспективе. Среди сдерживающих внешних факторов остается отсутствие договоренности с Россией об объемах поставок сырой нефти в 2017 году. Под влиянием данных факторов в 2017 году ожидается сохранение отрицательных темпов прироста экономики на уровне 0,5%", - говорится в макроэкономическом обзоре банка.

В дальнейшем, по мере восстановления внутреннего спроса на фоне смягчения денежно-кредитной политики, рост ВВП может возобновиться и в 2018 году составить 1%, считают эксперты банка. В октябрьском обзоре ЕАБР прогнозировал экономический рост в 2018 году на 0,9%.

ЕАБР также ухудшил прогноз по инфляции в Беларуси на текущий год с 8,9% до 9,3%, предполагает последующее ее снижение до 7% в 2018 году (в октябре - 6,9%) и до 6,1% в 2019 году.

"Планируемое дальнейшее повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания будут основными источниками инфляционного давления в начале 2017 года. Однако, как показал 2016 год, проведение сбалансированной денежно-кредитной политики в отсутствие внешних шоков способно нейтрализовать подобные инфляционные всплески и удержать инфляционную динамику в рамках целевого ориентира Нацбанка (9% на 2017 год). Дальнейшая стабилизация курса российского рубля на фоне прогнозируемого постепенного восстановления цен на нефть будет продолжать оказывать положительный эффект на динамику белорусского рубля", - говорится в обзоре.

Банк также ожидает некоторое укрепление номинального курса белорусского рубля к доллару США в краткосрочной перспективе, что будет способствовать закрытию существующего положительного разрыва по реальному курсу.

"В среднесрочной перспективе ожидается постепенное ослабление белорусского рубля при общей тенденции к ослаблению валют развивающихся рынков", - считают эксперты ЕАБР.

В 2016 году ВВП Беларуси сократился на 2,6%, инфляция составила 10,6%.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Акционерами банка являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.