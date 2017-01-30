Процесс ликвидации Витебского ОАО «КИМ» вышел на финишную прямую: на торги выставлены здания и сооружения с инфраструктурой на основной производственной площадке банкрота по улице Максима Горького в областном центре, пишет газета «Витебские вести».

Яркий образец промышленного конструктивизма, возведенный по проекту белорусского архитектора Герасима Якушко в 1931 году, продается единым лотом, его начальная цена составляет почти 7,6 млн рублей.

В состав предмета аукциона включены 19 капитальных строений различного функционального назначения общей площадью около 44,5 тыс. кв. м вместе с коммуникациями. Торги назначены на 27 февраля, организатором выступает РУП «Витебский институт недвижимости и оценки» по соглашению с антикризисным управляющим. Этому предшествовала масштабная работа по изготовлению отсутствующих правоустанавливающих документов на объекты недвижимости и коммуникации, без которых невозможна реализация недвижимого имущества. Процесс растянулся по времени и потребовал значительных расходов.

Как сообщил управляющий по делу о банкротстве КИМа Павел Заяц, на данном этапе ликвидационного производства, которое длится уже 17 месяцев, за счет распродажи имущества банкрота удалось погасить около 30% долгов по зарплате перед 719 бывшими работниками (общая сумма задолженности превышала 630 тыс. руб.).

Всего в реестре требований кредиторов 2-й очереди, куда также входят задолженность перед Фондом социальной защиты населения и Белгосстрахом, изначально числилась непогашенная задолженность в размере около 1,3 млн руб. Кроме того, при увольнении работников (а это 625 человек) был произведен полный расчет с выплатами выходных пособий за три месяца и компенсаций за неиспользованный отпуск, на что было направлено более 1,2 млн руб. Еще есть первоочередные платежи: затраты по текущей деятельности (например, заработная плата остающимся 43 работникам), а также налоги на недвижимость и продажу имущества, земельный налог.

Впрочем, по оценке экспертов рынка недвижимости, на имущество КИМа не стоит ожидать высокого спроса. На основной площадке предприятия заинтересовать потенциальных покупателей способны лишь здание главного корпуса с пристройкой да один из швейных цехов. И то при условии реализации отдельным лотом, а для этого необходимо адекватно разделить на части территорию фабрики с соответствующей инфраструктурой, но это будет происходить уже при следующих торгах.

Всего в реестр требований кредиторов изначально было включено около 17,3 млн руб. долгов. Иначе говоря, даже при удачном стечении обстоятельств вырученных средств от продажи всего имущества КИМа все равно не хватило бы для полного расчета с кредиторами. Так что процедура ликвидации подходит к логическому завершению, но насколько долгим будет путь до финишной черты предсказать никто не берется. Официально срок ликвидационного производства продлен до конца февраля 2017 года.