Постановлением Министерства труда и социальной защиты Беларуси № 3 от 19 января 2017 г. утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам в ценах декабря 2016 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, утверждены следующие размеры БПМ в расчете на один месяц на период с 1 февраля по 30 апреля 2017 г.:

в среднем на душу населения – 180 белорусских рублей 10 копеек;

трудоспособное население – 198 белорусских рублей 63 копейки;

пенсионеры – 138 белорусских рублей 80 копеек;

студенты – 175 белорусских рублей 24 копейки;

дети в возрасте до трех лет – 116 белорусских рублей 83 копейки;

дети в возрасте от трех до шести лет – 160 белорусских рублей 61 копейка;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 197 белорусских рублей 40 копеек.

В связи с изменением БПМ с 1 февраля 2017 г. увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и выше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защиты; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; пособия на детей: при рождении ребенка (первого ребенка – 10 БПМ, второго и последующих детей – 14 БПМ); по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1 БПМ); на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (0,5 БПМ), на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ), на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (0,7 БПМ), и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.