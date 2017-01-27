ЭКОНОМИКА РБ

В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА КОНЕЦ ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА НАСЧИТЫВАЛОСЬ 4,3 ТЫС. БЕЗРАБОТНЫХ

18:03 27.01.2017 Численность зарегистрированных безработных в Гродненской области на конец декабря 2016 г. составила 4,3 тыс. человек. Как сообщает Главное статистическое управление Гродненской области, уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2016 г. составил 0,9% от экономически активного населения. В экономике Гродненской области в декабре 2016 г. было занято 472,5 тыс. человек.