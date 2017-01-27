Компания Velcom предоставила возможность пользоваться своим интерактивным телевидением voka абонентам всех операторов мобильной связи по всей стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве АГТ, первый месяц смотреть ТВ можно бесплатно.

Мультимедийный контент Voka теперь можно просматривать через сеть любого мобильного оператора Беларуси, а также посредством технологии Wi-Fi. Зрителям телевидения от Velcom доступно порядка 60 телеканалов и обширная библиотека кинофильмов. Все телеканалы разделены на тематические блоки – от спорта до кино. Видеоконтент представлен подборками фильмов и сериалов, онлайн-кинотеатром Megogo и большой коллекцией мультфильмов – всего около 10 тысяч позиций, в том числе киноленты в формате Full HD.

Цифровое телевидение Voka поддерживает различные интерактивные функции, такие как пауза, архив телепередач, «перемотка» эфира, а также возможность продолжить просмотр на другом устройстве. Кроме того, абонентам доступна детальная программа телепередач, а все фильмы можно смотреть без рекламы.

Интерактивное телевидение доступно на разных устройствах. На компьютере его можно смотреть через браузер, перейдя на специальный сайт voka.tv, на смартфоне и планшете под управлением iOS, Android или Windows 10 Mobile – с помощью бесплатного приложения Voka, а для телевизора потребуется медиаплеер Google Chromecast или Apple TV. В последующем Voka можно будет смотреть и на телевизорах, поддерживающих функцию Smart TV.

Подключить сервис можно в любое время дистанционно – достаточно загрузить приложение или зайти на сайт сервиса, после чего надо указать свой номер мобильного телефона и ФИО. На один номер можно подключить до пяти устройств. Подписку на пакеты видеоконтента также можно оплатить в онлайн-режиме различными способами – через ЕРИП по лицевому счету, используя популярное приложение V-banking, через систему интернет-платежей, в отделениях РУП «Белпочта», в банках, банкоматах и инфокиосках, указав при оплате номер лицевого счета, полученный при регистрации в сервисе Voka.

Приложение voka непрерывно совершенствуется. Так, в последнем обновлении приложения для Android пользователям стал доступен еще и обновленный интерфейс, предлагающий удобную навигацию по всему контенту услуги voka.

Зрители, которые не являются абонентами Velcom, пока могут пользоваться Voka только на устройствах с поддержкой ОС Android, на компьютерах через сайт voka.tv или на телевизорах через медиаплеер Google Chromecast.

Voka в сети Velcom можно смотреть без тарификации мобильного трафика. Сервис доступен в 3G-сети Velcom на территории, на которой проживает 98% населения страны.

Первый месяц можно бесплатно смотреть порядка 60 телеканалов, а первую неделю не нужно платить за пользование библиотекой фильмов в рамках пакета Voka видео. В дальнейшем просмотр телеканалов, как и подписка на онлайн-кинотеатр Megogo, обойдутся в 39 копеек в день. Суточный доступ к библиотеке фильмов или телеканалам из пакета «Voka детский» стоит 25 копеек. Тарификация за просмотр телевидения Voka посуточная, а отключить тот или иной пакет можно в любой день.