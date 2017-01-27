ЭКОНОМИКА РБ

В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ НА КОНЕЦ 2016 ГОДА БЫЛ 0,9%

17:34 27.01.2017 Уровень зарегистрированной безработицы в Могилевской области на конец 2016 г. составил 0,9% от экономически активного населения. По данным Главного статистического управления Могилевской области, численность зарегистрированных безработных на конец 2016 г. составила 4,2 тыс. человек. В экономике Могилевской области в декабре 2016 г. было занято 457,1 тыс. человек.