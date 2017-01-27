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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛНЕФТЕХИМ ПРОВЕДЕТ РЯД КРУГЛЫХ СТОЛОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК, ОТРАЖАЮЩИХ ВКЛАД НАУЧНОЙ СФЕРЫ В ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
17:04 27.01.2017
Концерн «Белнефтехим» разработал и реализует план мероприятий по проведению Года науки в 2017 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в организациях концерна запланировано проведение круглых столов, конференций, выставок и иных мероприятий, отражающих вклад научной сферы в промышленное развитие предприятий. На мероприятия будут приглашены представители как республиканских вузовских и академических научных учреждений, так и зарубежной науки.
Состоится общеотраслевая научная конференция под названием «Направления развития композиционных материалов в Республике Беларусь», республиканский «круглый стол» и выставка «Наука для нефтехимии» с приглашением представителей учреждений Национальной академии наук Беларуси и Министерства образования Беларуси.
В четвертом квартале 2017 г. впервые в истории концерна запланировано проведение общеотраслевого конкурса «Лучшее рационализаторское решение в нефтехимии». Победители конкурса получат денежное вознаграждение. В дальнейшем проведение конкурса среди рационализаторов отрасли будет осуществляться на постоянной основе.
Предусматриваются выступления руководства и специалистов концерна и его организаций в средствах массовой информации с отражением использования достижений науки в инновационном развитии отрасли.
С целью стимулирования научно-технического творчества данным планом предусматривается также проведение в организациях торжественных мероприятий, посвященных Году белорусской науки, с награждением специалистов, внесших значительный вклад в научно-техническое и инновационное развитие организаций.
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