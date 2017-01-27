УП «Велком» (торговые марки Velcom и ПРИВЕТ) с 6 февраля 2017 года вносит изменения в Договор об оказании услуг электросвязи и в Порядок оказания услуг по корпоративным тарифным планам Velcom, согласно которым клиент – юридическое лицо, присоединяясь к условиям договора, дает согласие своим абонентам на подключение услуги «Раздельный счет».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, «Раздельный счет» – это возможность для абонентов корпоративного клиента самостоятельно приобретать оборудование в рассрочку, со скидкой или по специальным ценам, а также использовать такие услуги на базе мобильного интернета как «Smart Школа», Voka, «Антивирус», «Детский Интернет», «Роуминг.Онлайн» и другие.

Подключение услуги «Раздельный счет» производится при обращении абонента юрлица в фирменный центр продаж и обслуживания компании и заключении с ним, как с физическим лицом, договора об оказании услуг связи.