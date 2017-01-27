Подписание указа об установлении безвизового порядка въезда и выезда граждан 80 иностранных государств окажет положительное влияние на развитие въездного туризма, активизацию международного сотрудничества, торгово-экономических отношений. Об этом заявил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

Замминистра предположил, что на первых порах не стоит ожидать массового наплыва иностранных туристов, поначалу это будут индивидуальные посещения людей так называемого среднего класса, для которых стоимость визы и процедуры, связанные с ее оформлением, являлись если не проблемой, то лишним препятствием.

«Важно, чтобы все наши службы, государственные органы и представители частного бизнесы были готовы принять гостей, предоставив им комплекс услуг. У нас появляется возможность открыть страну для иностранцев, которые до этого не приезжали в Беларусь, они должны ощутить радушие с первых же минут», - отметил М. Портной.

Он предложил провести совещание, предоставив каждому желающему возможность высказаться и внести конкретные предложения по повышению качества приема и обслуживания туристов.

Необходимо активизировать работу по продвижению туристического потенциала Беларуси за рубежом в рамках выставок, презентаций, организации пресс- и ознакомительных туров; изучить опыт стран, которым уже удалось привлечь к себе значительные потоки любителей путешествий.

Позитивные тенденции – упрощение формальных процедур, готовность частного бизнеса сотрудничать с государственными структурами, дальнейшее развитие спортивного, делового, медицинского, агроэкотуризма, создание новых оригинальных видеороликов о Беларуси, совершенствование туристической инфраструктуры, постепенное повышении качества сервиса и многое другое.

Специалисты турбизнеса уверены, что нужно менять менталитет работников сферы гостеприимства и обычных граждан – не ожидать, что кто-то придет и все сделает красиво и удобно, но и самим хотя бы минимально владеть основами предпринимательства, чтобы туриста было кому встретить, помочь найти нужное место для отдыха и развлечений, оказать услуги, проявив творческий подход и в конце концов заработать деньги, как это делают во всем мире.

«Конечно, проблем хватает, сделать предстоит еще многое, но шаги сделаны верные. Мы демонстрируем свою открытость, готовность к диалогу и сотрудничеству, и это должно принести хороший результат»,- сказал М. Портной.