ЭКОНОМИКА РБ

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА КОНЕЦ 2016 ГОДА БЫЛ 1%

16:04 27.01.2017 Уровень зарегистрированной безработицы в Гомельской области на конец декабря 2016 г. составил 1% от экономически активного населения. Как сообщает Главное статистическое управление Гомельской области, численность зарегистрированных безработных на конец декабря 2016 г. составила 5,8 тыс. человек. В экономике Гомельской области в декабре 2016 г. было занято 597,5 тыс. человек.