Александр Лукашенко дал согласие на назначение ряда первых заместителей министров и заместителей министров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Алла Ломакина согласована на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. В должности первого заместителя министра спорта и туризма будет работать Вячеслав Дурнов.

Дмитрий Крутой согласован на должность первого заместителя министра экономики, Павел Утюпин и Александр Червяков - на должности заместителей министра экономики.

Пост первого заместителя министра энергетики займет Виктор Каранкевич, заместителя министра энергетики - Ольга Прудникова. Дмитрий Барташевич согласован на должность заместителя председателя Государственного комитета по стандартизации.