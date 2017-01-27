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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО СОГЛАСОВАЛ НАЗНАЧЕНИЕ РЯДА ПЕРВЫХ ЗАММИНИСТРОВ И ЗАММИНИСТРОВ
15:32 27.01.2017
Александр Лукашенко дал согласие на назначение ряда первых заместителей министров и заместителей министров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Алла Ломакина согласована на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. В должности первого заместителя министра спорта и туризма будет работать Вячеслав Дурнов.
Дмитрий Крутой согласован на должность первого заместителя министра экономики, Павел Утюпин и Александр Червяков - на должности заместителей министра экономики.
Пост первого заместителя министра энергетики займет Виктор Каранкевич, заместителя министра энергетики - Ольга Прудникова. Дмитрий Барташевич согласован на должность заместителя председателя Государственного комитета по стандартизации.
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