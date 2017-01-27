Подпунктом 1.66 пункта 1 указа №21 от 20 января 2017 г. из перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, с 1 января 2017 года исключены административные процедуры, осуществляемые налоговыми органами по заявлениям граждан, предусмотренные пунктами 18.4, 18.5, 18.10 и 18.17 перечня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции МНС Беларуси по Брестской области, с 1 января 2017 г. отменена обязанность налогового органа по выдаче справки о доходах от предпринимательской деятельности ИП – плательщика подоходного налога, поскольку ИП самостоятельно заявляет в налоговой декларации сумму дохода, на основании которой налоговым органом ранее выдавалась соответствующая справка.

В случае обращения граждан с заявлением о предоставлении информации об уплате единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, о наличии задолженности по налоговому обязательству наследнику (наследникам) умершего гражданина или неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней у гражданина признанного безвестно отсутствующим или недееспособным, такая информация будет предоставляться налоговым органом посредством выдачи заинтересованным лицам выписки из данных учета налоговых органов об исчисленных и уплаченных налогах, сборах (пошлинах), пеней в рамках процедуры, предусмотренной пунктом 18.171 перечня.

В соответствии подпунктом 36.1 пункта 36 указа №41 от 19 января 2012 г. «О государственной адресной социальной помощи» и в целях реализации принципа «одного окна» информация о сумме, на которую уменьшена сумма земельного налога в результате использования льготы по земельному налогу налоговыми органами предоставляется по запросу органа по труду, занятости и социальной защите.