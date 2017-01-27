ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ КОЛИЧЕСТВО БЕЗРАБОТНЫХ НА КОНЕЦ 2016 ГОДА СОСТАВИЛО 5,6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
14:36 27.01.2017

В Брестской области численность зарегистрированных безработных на конец декабря 2016 г. составила 5,6 тыс. человек.

Как сообщает Главное статистическое управление Брестской области, уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2016 г. составил 0,9% от экономически активного населения.

В экономике Брестской области в декабре 2016 г. было занято 598,1 тыс. человек.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2017
валюта курс
EUR 2.0699
USD 1.9394
RUB 3.2152
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0699 -0.0042
USD 1.9394 +0.0073
RUB 3.2152 -0.0249
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0680 2.0710
USD 1.9360 1.9400
RUB 3.2100 3.2250
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0670 1.0700
EUR/RUB 63.9500 64.6000
USD/RUB 60.0000 60.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте