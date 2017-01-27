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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ КОЛИЧЕСТВО БЕЗРАБОТНЫХ НА КОНЕЦ 2016 ГОДА СОСТАВИЛО 5,6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
14:36 27.01.2017
В Брестской области численность зарегистрированных безработных на конец декабря 2016 г. составила 5,6 тыс. человек.
Как сообщает Главное статистическое управление Брестской области, уровень зарегистрированной безработицы на конец декабря 2016 г. составил 0,9% от экономически активного населения.
В экономике Брестской области в декабре 2016 г. было занято 598,1 тыс. человек.
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