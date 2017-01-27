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ЭКОНОМИКА РБ


СТАРТУЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «HR-УНИВЕРСИТЕТ БГУ: РЕКРУТИНГ PRO»
14:14 27.01.2017

В БГУ стартует образовательная программа повышения квалификации «HR-университет БГУ: рекрутинг PRO».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, занятия пройдут с 3 по 11 февраля. Приглашаются специалисты по подбору персонала, а также все желающие освоить данный вид деятельности.

Учебная программа курса охватывает весь процесс подбора персонала: планирование, поиск, оценка, интервьюирование, принятие решения о выборе кандидата, адаптация, а также специфический рекрутинг. Основной упор сделан на практико-ориентированные тренинги, которые организованы ведущими HR-специалистами. Среди них: директор по персоналу «Приборторг» Людмила Леонова. Она занималась развитием корпоративной культуры, построением системы подбора, адаптации и обучения в компании сотрудников, провела более 2500 собеседований. Опытом также поделятся консультант ГК Pro Retail, автор, ведущий тренингов в сфере организационного менеджмента и в области управления персоналом Сергей Колесников, директор Департамента управления персоналом ЗАО «Альфа-Банк» Сергей Приходько, директор по персоналу компании «Софтек Девелопмент» Татьяна Назарова, заместитель генерального директора компании «Атлант» по персоналу Александр Мошко. В числе спикеров Елена Шевелева – известная в своей области специалист по подбору персонала по различным специальностям и индустриям.

Каждый блок программы отрабатывается практикой через созданный алгоритм поведения, через кейсы, максимально приближенные к реальной деятельности.

По окончании обучения слушатели получат свидетельство государственного образца и смогут самостоятельно планировать ресурсы на рекрутинг, осуществлять поиск персонала разных категорий, проводить биографическое, телефонное интервью по компетенциям, а также готовить итоговое предложение о работе для кандидатов и руководства компании.
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