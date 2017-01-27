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ЭКОНОМИКА РБ


ВАЛЕРИЙ МАЛАШКО НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
13:59 27.01.2017

Александр Лукашенко назначил Валерия Малашко Министром здравоохранения.

Он напомнил, что совсем недавно Валерий Малашко был назначен министром труда и социальной защиты.

"Когда мы коснулись вопроса о назначении министра здравоохранения и мне предложили десятка полтора кандидатур, самый высокий рейтинг при проверке оказался у вас. Все давали характеристики, прежде всего ставя вас на первое место", - отметил Александр Лукашенко.

"Не хочу сказать, что должность министра труда у нас второстепенная, но, согласитесь, должность министра здравоохранения - наиважнейшая в любой стране, потому что это связано со здоровьем целой нации, нашего населения. Мне пришлось выбирать: или же согласиться с тем, что было, или же признать, что Малашко нужнее в качестве министра здравоохранения, - сказал он. - Поэтому я приношу свои извинения, что так получилось, но общество считает, что Малашко должен быть министром здравоохранения. И я с этим обществом согласен".

Александр Лукашенко также считает необходимым усилить власть руководителей на местах и поднять исполнительную дисциплину. Об этом он заявил, принимая решение о кадровых назначениях среди руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

Вместе с тем он считает, что власть руководителей местных исполнительных и распорядительных органов можно усилить.
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