В результате проверочных мероприятий, проведенных финансовой милицией в 2016 году, в том числе совместно с иными госорганами, в бюджет поступило 150,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля, при этом количество проверок снизилось на 15% в сравнении с предыдущим годом. В 2016 году органами финансовых расследований Комитета госконтроля (ОФР) выявлено 1 372 преступления, из которых 40% – тяжкие.

Основные усилия ОФР были направлены на противодействие лжепредпринимательству, уклонению от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности. Уделялось серьезное внимание контролю использования бюджетных средств, постоянно отслеживалась ситуация на потребительском и валютном рынках, а также незаконный отток финансовых средств за рубеж.

Проведено 278 проверок по пресечению лжепредпринимательства. Ликвидировано 11 преступных групп, организовавших регистрацию и функционирование 509 лжеструктур, выявлены 383 преступления, совершенные с их использованием. По статье 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса Беларуси (УК) зарегистрировано 24 преступления.

Например, ДФР во взаимодействии с Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля в 2016 году пресечена преступная деятельность 2 организованных групп, особенность функционирования которых заключалась в использовали компаний, зарегистрированных в России и странах Евросоюза, при этом руководство одной из них осуществлялось из Швейцарии, куда на постоянной основе выезжали активные участники группы. Легализуемые с помощью фирм-нерезидентов товары вводились в хозяйственный оборот предприятий как государственной, так и частной форм собственности.

В отношении организаторов и активных членов преступных групп возбуждены уголовные дела по фактам незаконной предпринимательской деятельности, лжепредпринимательства, легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем. При этом в рамках реализации материалов лишь по двум данным группам изъято 189 печатей нерезидентов и наличные деньги в размере 350 тыс. дол. США, наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью более 4 млн дол. (в эквиваленте).

В отношении должностных лиц предприятий, пользовавшихся услугами лжепредпринимателей, возбуждено 27 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов, в бюджет возмещено более 1 млн рублей. Расследование продолжает Следственный комитет.

По фактам уклонения от уплаты сумм налогов, сборов в 2016 году выявлено 456 преступлений, из них 272 – составляют тяжкие преступления, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере.

С момента вступления в силу указа №14 ДФР вынесены заключения в отношении 72 лжефирм в связи с установлением фактов совершения этими структурами правонарушений в экономической сфере и их использования для совершения таких правонарушений. При этом вопреки опасениям некоторых защитников интересов бизнеса на стадии согласования проекта данного указа, ни одно из таких решений не было обжаловано. По вынесенным заключениям установлено 1852 субъекта реального сектора экономики, подлежащих проверке по фактам взаимоотношений с лжеструктурами.

На основании заключений ОФР вынесено 586 предписаний (лишь на 43 поступили возражения) в отношении субъектов, совершавших сделки (операции) с лжеструктурами, которыми добровольно уплачено более 1 млн рублей. Кроме того, из предъявленных ОФР и налоговыми органами к уплате субъектами платежей в бюджет дополнительно поступило 1,8 млн рублей.

В результате оконченных в истекшем году мероприятий, чистый эффект от реализации положений указа №14 составил 1,4 млн дол. США в эквиваленте.

В 2016 году органами финансовых расследований также проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение значимых фактов коррупции, представляющих реальную угрозу не только конкретным предприятиям, но и экономическим интересам страны в целом. По этому направлению выявлено 195 преступлений.