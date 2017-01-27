ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВОЙ МИЛИЦИИ В 2016 ГОДУ ПОЗВОЛИЛИ ВНЕСТИ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 150 МЛН РУБЛЕЙ
13:44 27.01.2017

В результате проверочных мероприятий, проведенных финансовой милицией в 2016 году, в том числе совместно с иными госорганами, в бюджет поступило 150,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля, при этом количество проверок снизилось на 15% в сравнении с предыдущим годом. В 2016 году органами финансовых расследований Комитета госконтроля (ОФР) выявлено 1 372 преступления, из которых 40% – тяжкие.

Основные усилия ОФР были направлены на противодействие лжепредпринимательству, уклонению от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности. Уделялось серьезное внимание контролю использования бюджетных средств, постоянно отслеживалась ситуация на потребительском и валютном рынках, а также незаконный отток финансовых средств за рубеж.

Проведено 278 проверок по пресечению лжепредпринимательства. Ликвидировано 11 преступных групп, организовавших регистрацию и функционирование 509 лжеструктур, выявлены 383 преступления, совершенные с их использованием. По статье 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса Беларуси (УК) зарегистрировано 24 преступления.

Например, ДФР во взаимодействии с Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля в 2016 году пресечена преступная деятельность 2 организованных групп, особенность функционирования которых заключалась в использовали компаний, зарегистрированных в России и странах Евросоюза, при этом руководство одной из них осуществлялось из Швейцарии, куда на постоянной основе выезжали активные участники группы. Легализуемые с помощью фирм-нерезидентов товары вводились в хозяйственный оборот предприятий как государственной, так и частной форм собственности.

В отношении организаторов и активных членов преступных групп возбуждены уголовные дела по фактам незаконной предпринимательской деятельности, лжепредпринимательства, легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем. При этом в рамках реализации материалов лишь по двум данным группам изъято 189 печатей нерезидентов и наличные деньги в размере 350 тыс. дол. США, наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью более 4 млн дол. (в эквиваленте).

В отношении должностных лиц предприятий, пользовавшихся услугами лжепредпринимателей, возбуждено 27 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов, в бюджет возмещено более 1 млн рублей. Расследование продолжает Следственный комитет.

По фактам уклонения от уплаты сумм налогов, сборов в 2016 году выявлено 456 преступлений, из них 272 – составляют тяжкие преступления, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере.

С момента вступления в силу указа №14 ДФР вынесены заключения в отношении 72 лжефирм в связи с установлением фактов совершения этими структурами правонарушений в экономической сфере и их использования для совершения таких правонарушений. При этом вопреки опасениям некоторых защитников интересов бизнеса на стадии согласования проекта данного указа, ни одно из таких решений не было обжаловано. По вынесенным заключениям установлено 1852 субъекта реального сектора экономики, подлежащих проверке по фактам взаимоотношений с лжеструктурами.

На основании заключений ОФР вынесено 586 предписаний (лишь на 43 поступили возражения) в отношении субъектов, совершавших сделки (операции) с лжеструктурами, которыми добровольно уплачено более 1 млн рублей. Кроме того, из предъявленных ОФР и налоговыми органами к уплате субъектами платежей в бюджет дополнительно поступило 1,8 млн рублей.

В результате оконченных в истекшем году мероприятий, чистый эффект от реализации положений указа №14 составил 1,4 млн дол. США в эквиваленте.

В 2016 году органами финансовых расследований также проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение значимых фактов коррупции, представляющих реальную угрозу не только конкретным предприятиям, но и экономическим интересам страны в целом. По этому направлению выявлено 195 преступлений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2017
валюта курс
EUR 2.0699
USD 1.9394
RUB 3.2152
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0699 -0.0042
USD 1.9394 +0.0073
RUB 3.2152 -0.0249
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0670 2.0750
USD 1.9360 1.9430
RUB 3.2060 3.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0710
EUR/RUB 64.0000 64.7000
USD/RUB 60.0000 60.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте