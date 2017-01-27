В Минске открылся энергоэффективный дом второго поколения в микрорайоне Лошица-9 (улица Михаила Пташука, 1).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПРООН в Беларуси, здание построено благодаря проекту «Повышение энергетической эффективности жилых зданий в Республике Беларусь», финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) в рамках Стратегии в области изменения климата. Проект реализуется общими усилиями Программы развития ООН (ПРООН) и Департамента по энергоэффективности. Партнерами проекта в Минске являются ОАО «Мапид» и ГП «Институт жилища-НИПТИС им. Атаева С.С.».

«Строительство этого объекта было достигнуто благодаря партнерству. Правительства стран не способны сохранить планету в одиночку, точно также не могут сохранить планету и международные организации, такие как Организация Объединенных Наций, их действия нуждаются в сотрудничестве как с бизнесом, так и с обычными гражданами. Этот дом - образец такого партнерства правительства, международных организаций, частного бизнеса и граждан. Однако строительство образцового здания - это недостаточно, важно, чтобы и жители в нем были образцовыми и взяли на себя часть ответственности за нашу планету», - сообщил постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Санака Самарасинха.

В здании установлено оборудование и реализованы энергоэффективные технологии, в числе которых приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла удаляемого воздуха; использование тепла серых стоков для подогрева воды, поступающей в систему горячего водоснабжения; система отопления с горизонтальной разводкой с поквартирным учетом и регулированием потребления тепловой энергии и другие. Внедрение этих технологий позволит сократить потребление энергии на 40% в сравнении с жилищным фондом, построенным в соответствии с действующими строительными нормами и тепловыми эталонами.

Жилые здания – самый крупный потребитель энергетических ресурсов в стране, и проект призван предложить пути к сокращению энергопотребления в этом секторе. Решения, которые основаны на создании герметичной оболочки здания с высокими теплоизоляционными свойствами, уже повсеместно внедряются в нашей стране. Другой путь, который можно наглядно продемонстрировать на примере этого здания в Лошице, это внедрение уникальных инженерных систем отопления и горячего водоснабжения. Выгоды для жильцов подобных домов очевидны – они получат квартиры с улучшенными потребительскими свойствами, регулировать которые смогут в зависимости от собственных привычек, одновременно получая жировки за пользование тепловой энергией минимум в два раза тоньше. Для государства строительство таких домов даст ежегодный темп роста экономии потребляемых топливно-энергетических ресурсов в размере 70 тыс. тонн условного топлива.

Совместный проект Глобального экологического фонда и ПРООН покрывает стоимость всего энергоэффективного оборудования в этом здании, что составляет 17% от его общей стоимости. Таким образом для счастливых жильцов этого дома цена квадратного метра не изменится, а получат они свои квартиры с улучшенными санитарно-гигиеническими условиями и меньшей квартплатой за отопление и ГВС.

Дом в Минске стал вторым после Могилева энергоэффективным жилым зданием второго поколения, введенным в эксплуатацию в Беларуси. Третье аналогичное здание будет введено в эксплуатацию в Гродно весной 2017 года.