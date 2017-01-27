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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ КРУПНУЮ ПАРТИЮ МЕБЕЛИ И ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ НА 110 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
13:18 27.01.2017

Крупная партия мебели и постельных принадлежностей перемещалась из Польши через пункт таможенного оформления «Козловичи» с нарушением норм таможенного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, водитель грузового автомобиля Volvo предоставил к оформлению документы на мебель и постельные принадлежности. Однако при осуществлении таможенного контроля в отношении транспортного средства брестские таможенники обнаружили еще один пакет документов и установили факт занижения стоимости перемещаемых товаров с целью уклонения от уплаты в полном объеме таможенных платежей.

Свыше 3,3 тыс. единиц мебели и постельных принадлежностей 90 наименований изъяты до решения суда. Общая оценочная стоимость товара составила более 110 тыс. рублей.

Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Беларуси.
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