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ЭКОНОМИКА РБ
ОФИЦИАЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В БЕЛАРУСИ НА КОНЕЦ 2016 ГОДА СОСТАВИЛА 0,8%
12:01 27.01.2017
Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2016 года составил 0,8% от экономически активного населения.
Как сообщает Национальный статкомитет, численность зарегистрированных безработных на конец 2016 года составила 35,3 тыс. человек.
В экономике Беларуси в декабре 2016 г. было занято 4381,3 тыс. человек.
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