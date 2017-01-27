ЭКОНОМИКА РБ

ОФИЦИАЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В БЕЛАРУСИ НА КОНЕЦ 2016 ГОДА СОСТАВИЛА 0,8%

12:01 27.01.2017 Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2016 года составил 0,8% от экономически активного населения. Как сообщает Национальный статкомитет, численность зарегистрированных безработных на конец 2016 года составила 35,3 тыс. человек. В экономике Беларуси в декабре 2016 г. было занято 4381,3 тыс. человек.