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ЭКОНОМИКА РБ
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БУМАГИ, КИРПИЧЕЙ И ТКАНЕЙ ЗАНЯЛА МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ В 2016 ГОДУ
11:55 27.01.2017
Согласно сводной таблице Белстата, в которой указан удельный вес всех областей в общереспубликанском производстве промышленной продукции в 2016 году, Могилевская область лидировала в изготовлении бумаги и картона (29,9% к общему объему производства по республике), кирпичей и строительных блоков (24,3%), тканей (35,8%). Это касается тех видов продукции, производство которых налажено во всех регионах страны.
Как пишут «Могилевские ведомости», регион ненамного уступает по производству плодоовощных консервов (29%) лидеру в данном производстве – Брестской области (32,8%), а также пиломатериалов -18,7% (лидирует Минская область 24,9%).
Высокий удельный вес в общереспубликанском производстве у Могилевщины и по пунктам – железобетонные шпалы, цемент и химические волокна (68,7%, 64,9% и 42,5% соответственно) и некоторых других. Однако здесь нужно учитывать, что данные производства (по кругу крупных и средних промышленных организаций) существуют не во всех областях.
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