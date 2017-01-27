Для пользователей Uber в Беларуси с 27 января становится доступной новая функция: введя в приложении пункт назначения, пользователь сможет сразу увидеть расчетную стоимость поездки, которая не увеличится, если не будет изменен пункт назначения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Uber Minsk, чтобы воспользоваться новой функцией, пользователь должен сначала ввести пункт назначения, подтвердить стоимость, рассчитанную приложением, и затем уже заказать поездку. Таким образом, можно заранее узнать, во сколько обойдется планируемая поездка и принять решение, совершать ее или нет. Это верно для любых маршрутов - независимо от их протяженности и направления.

«Мы в Uber стремимся к тому, чтобы сделать сервис еще более удобным, понятным и простым для наших пользователей. Расчетная цена поездки, известная заранее, избавляет пользователя от необходимости самостоятельно подсчитывать возможную стоимость и дает полный контроль над расходами. Мы уверены, приложением захотят воспользоваться даже те, кто раньше опасался, что стоимость поездки может оказаться не по карману: теперь все известно заранее, бояться нечего!», - отметил генеральный менеджер Uber в СНГ Алексей Стах.

Приложение Uber будет рассчитывать стоимость поездки путём применения специальных алгоритмов, учитывающих ряд факторов: предполагаемое время в пути, средние показатели загруженности дорог в это время дня на данном направлении, протяжённость пути, количество водителей поблизости и число пользователей, запрашивающих поездки.

Цена, рассчитанная заранее, по окончании поездки может уменьшиться на величину, предусмотренную промокодом, в случае его применения.

Тарифы на поездки с Uber остаются неизменными, равно как и принципы расчета с партнерами.