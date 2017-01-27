ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОЛЬЗОВАТЕЛИ UBER В БЕЛАРУСИ СМОГУТ УЗНАВАТЬ РАСЧЕТНУЮ СТОИМОСТЬ ПОЕЗДОК ЗАРАНЕЕ
11:49 27.01.2017

Для пользователей Uber в Беларуси с 27 января становится доступной новая функция: введя в приложении пункт назначения, пользователь сможет сразу увидеть расчетную стоимость поездки, которая не увеличится, если не будет изменен пункт назначения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Uber Minsk, чтобы воспользоваться новой функцией, пользователь должен сначала ввести пункт назначения, подтвердить стоимость, рассчитанную приложением, и затем уже заказать поездку. Таким образом, можно заранее узнать, во сколько обойдется планируемая поездка и принять решение, совершать ее или нет. Это верно для любых маршрутов - независимо от их протяженности и направления.

«Мы в Uber стремимся к тому, чтобы сделать сервис еще более удобным, понятным и простым для наших пользователей. Расчетная цена поездки, известная заранее, избавляет пользователя от необходимости самостоятельно подсчитывать возможную стоимость и дает полный контроль над расходами. Мы уверены, приложением захотят воспользоваться даже те, кто раньше опасался, что стоимость поездки может оказаться не по карману: теперь все известно заранее, бояться нечего!», - отметил генеральный менеджер Uber в СНГ Алексей Стах.

Приложение Uber будет рассчитывать стоимость поездки путём применения специальных алгоритмов, учитывающих ряд факторов: предполагаемое время в пути, средние показатели загруженности дорог в это время дня на данном направлении, протяжённость пути, количество водителей поблизости и число пользователей, запрашивающих поездки.

Цена, рассчитанная заранее, по окончании поездки может уменьшиться на величину, предусмотренную промокодом, в случае его применения.

Тарифы на поездки с Uber остаются неизменными, равно как и принципы расчета с партнерами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2017
валюта курс
EUR 2.0699
USD 1.9394
RUB 3.2152
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0699 -0.0042
USD 1.9394 +0.0073
RUB 3.2152 -0.0249
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0670 2.0750
USD 1.9360 1.9430
RUB 3.2060 3.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0710
EUR/RUB 64.0000 64.7000
USD/RUB 60.0000 60.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте