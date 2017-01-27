Восьмой учебно-лабораторный корпус БГУИР, который располагается на ул. Козлова, 28, сдан в эксплуатацию, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в администрации Советского района, в новое здание переедут факультет непрерывного и дистанционного обучения, лаборатории НИЧ и «Центр профессионального развития — Бизнес-инкубатор БГУИР» — это определено приказом ректора университета Михаила Батуры. Самые большие площади займет Институт информационных технологий БГУИР.

«Я доволен результатом, -отметил ректор БГУИР. - Сейчас главное — освоить новые помещения, и у нас на это большие планы. Именно сюда переедет бизнес-инкубатор, здесь будем расширять и внедрять дистанционное образование — создадим аудитории для онлайн-лекций. Мы делаем все для повышения качества и расширения возможностей нашего образовательного процесса, и открытие нового корпуса станет очередным шагом в этом направлении».

Площадь нового корпуса — 2834,5 м2. На пяти этажах 13 лекционных залов и аудиторий, три учебные лаборатории, семь компьютерных классов. Здание оборудовано элементами безбарьерной среды. Планируется, что его торжественное открытие состоится в сентябре 2017 года и будет приурочено к 950-летию Минска.

Возведением корпуса занималось ОАО «Стройтрест № 7», на счету этого предприятия — здания Минского железнодорожного вокзала, Национальной библиотеки, гостиницы «Европа», Белорусского государственного молодежного театра.