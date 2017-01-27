ОАО «Лидское пиво» запускает в продажу первую новинку в 2017 году — вишневый сорт «ЛIДСКАЕ Kriek».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сорт на основе традиционного светлого пива с добавлением натурального сока вишни. Kriek — в переводе с западно-фламандского означает «вишня». Это фруктовый ламбик, который относится к эксклюзивным сортам бельгийского пива.

Пиво вводится в ассортимент на постоянной основе. Рекомендуемая цена на полках магазинов — 1,81 руб. с НДС за бутылку в стекле 0,5 л. Новый сорт начнет появляться на полках торговых точек с 30 января.

Новый сорт красного цвета, имеет приятный сладковатый вкус, вишневый запах и легкую горчинку в послевкусии. Пить «Kriek» желательно охладив его до температуры +5–+6°C.

Содержание алкоголя — 4,6%. Массовая доля сухих веществ — 14%.