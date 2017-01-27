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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ БУТИК ДЕСЕРТОВ ОТКРЫЛСЯ В СТОЛИЦЕ
11:06 27.01.2017
Первый в Минске бутик десертов открылся в одном из торговых центров (пр. Победителей, д. 65).
Как пишет агентство «Минск-Новости». здесь можно приобрести на вынос десерты премиум-класса: пирожные, трюфеля ручной работы, марципаны. Причем предлагают не только шедевры мировой кулинарии, которые являются визитными карточками стран, но и собственные уникальные разработки.
К праздникам в ассортименте будут появляться тематические новинки, чтобы покупатели могли порадовать себя и близких сладкими подарками. Кондитерские изделия реализуются по умеренным ценам, поскольку цель учредителей необычного торгового объекта — сделать свою продукцию максимально доступной для жителей и гостей города.
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