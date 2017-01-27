Первый в Минске бутик десертов открылся в одном из торговых центров (пр. Победителей, д. 65).

Как пишет агентство «Минск-Новости». здесь можно приобрести на вынос десерты премиум-класса: пирожные, трюфеля ручной работы, марципаны. Причем предлагают не только шедевры мировой кулинарии, которые являются визитными карточками стран, но и собственные уникальные разработки.

К праздникам в ассортименте будут появляться тематические новинки, чтобы покупатели могли порадовать себя и близких сладкими подарками. Кондитерские изделия реализуются по умеренным ценам, поскольку цель учредителей необычного торгового объекта — сделать свою продукцию максимально доступной для жителей и гостей города.