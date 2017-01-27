Использование средств попечительского совета учреждения образования определяется самим советом, совместно с родительскими комитетами. Об этом говорится в официальном комментарии Министерства образования Беларуси об организации работы попечительских советов учреждений образования.

Согласно Положению о попечительском совете учреждения образования, средства попечительского совета формируются из добровольных взносов, которые зачисляются на расчетный счет по учету внебюджетных средств учреждения образования.

Кроме того, попечительский совет может зарегистрироваться как юридическое лицо и, соответственно, открыть отдельный расчетный счет. Эти средства могут использоваться только по целевому назначению и по согласованию с родительскими комитетами и руководителем учреждения образования.