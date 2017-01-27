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ЭКОНОМИКА РБ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СВИНОКОМПЛЕКСА НАЧАЛ МОГИЛЕВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
10:30 27.01.2017
Могилевский мясокомбинат начал реализацию проекта по строительству свинокомплекса, пишут «Могилевские ведомости».
Как сообщил на заседании Могилевского горисполкома директор предприятия Владимир Латыговский, в настоящее время ОАО «Могилевский мясокомбинат» испытывает недостаток в свинине. Так, по итогам 2016 года недопоставлено порядка 30% от плановой потребности предприятия. Поспособствует изменению ситуации собственная сырьевая база. Прорабатывается также возможность строительства в ближайшей перспективе комплекса крупного рогатого скота мощность в 10 тысяч поголовья.
Параллельно мясокомбинат оказывает поддержку сельскохозяйственным предприятиям области по укреплению сырьевой базы. Заключен договор совместной деятельности с хозяйством Хотимского района, в рамках которого крупный переработчик мясазакупил и поставил для откорма 225 голов бычков. Обсуждается возможность закупки сельхозтехники и оборудования.
В планах текущего года мясокомбината наладить сотрудничество по укреплению сырьевой базы с хозяйствами юго-восточного региона Могилевской области.
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