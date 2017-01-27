|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ С 1 ФЕВРАЛЯ ПОВЫШАЕТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
09:43 27.01.2017
Беларусь с 1 февраля 2017 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Согласно постановлению Совета министров № 75 от 26 января 2017 года, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $79,1 до $89,5 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $43,5 до $49,2 за 1 т, на товарные бензины - с $23,7 до $26,8 за 1 т.
Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $26,8 за 1 т (была $23,7). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 января. Тогда они были снижены.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2017
Курсы в банках
на 27.01.2017
Конвертация в банках
на 27.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте