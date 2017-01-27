В минувшем году Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проверило 316 субъектов хозяйствования, сняло с реализации товаров с истекшим сроком годности на сумму 34,7 тысячи рублей и составило почти 200 протоколов об административных правонарушениях. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», рассказала заместитель начальника главного управления МАРТ по Минску Наталья Василевская.

По ее словам, чаще всего в торговых точках выявляли факты реализации продукции с истекшим сроком годности, магазины не соблюдали ассортиментный перечень, нарушали порядок оформления ценников. В числе огрехов также отсутствие достоверной информации о товарах и их изготовителях. Хотя ситуация меняется к лучшему. В конце 2016 года представители МАРТ проверили магазины двух крупных торговых сетей. Нарушений выявлено значительно меньше, чем прежде. Если в 2015 году была приостановлена деятельность 118 объектов, то в 2016-м — только 87.

«Однако торговым точкам есть над чем работать. Дело было на одном из небольших минских рынков в павильоне, торгующем молочной продукцией. Рассчитавшись за сметану, обращаю внимание на срок годности. Он истек 9 дней назад. На мое возмущение продавец отреагировала спокойно. О просрочке знает, потому и продает сметану со скидкой 30 копеек: «Что с ней сделается? Она же и так кислая!». Вернув деньги, продавец кладет пакет сметаны на прилавок. Продолжать бессмысленный разговор не хочется, поэтому направляюсь в администрацию рынка и, рассказав о случившемся, прошу принять меры. Как минимум объяснить продавцу очевидные для работника торговли вещи», - сказала Наталья Василевская.

Она также рассказала еще про один случай.

«На днях принесла домой пакет молока, а оно оказалось прокисшим. Вроде зима на дворе и холодильник в торговом зале работает… В таких случаях нужно нести некачественный продукт обратно в магазин. Но, как показывает практика, редко кто утруждает себя этим.Что еще огорчает, так это неразбериха с ценниками. На горячую линию МАРТ часто поступают такие сигналы: в торговом зале выставлен ценник с одной стоимостью товара, а на кассе пробивают другую, как правило, выше. Аналогичное произошло и со мной. Кассир лишь пожала плечами, обронив маловразумительное: «Видимо, в зале не успели поменять бирку со стоимостью». №По правилам торговли на ценнике должна быть отображена достоверная информация, - отметила Н. Василевская. - Не успевают? Это не должно сказываться на потребителе — организуйте работу так, чтобы накладок не происходило».

Радует то, что в магазинах сейчас не увидишь подпорченных овощей и фруктов. По словам продавцов, при приемке товара их тщательно перебирают и испортившиеся не упаковывают.

«Раньше, бывало, купишь сетку картофеля или моркови, а дома увидишь, что часть овощей подгнившие. В таких ситуациях расстраивало даже не то, что деньги на ветер выбросила, а то, что зря руки обрывала, неся испорченный продукт домой. Кстати, по Закону «О защите прав потребителей» покупатель имеет полное право вернуть некачественные (читай: гнилые) овощи и фрукты обратно в магазин», - сказала Наталья Василевская.