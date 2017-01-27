На строящийся датскими инвесторами свинокомплекс «БелДан» в Толочинском районе завезли 136 голов чистопородного молодняка, из них 16 хряков и 120 свиней, пишет газета «Витебские вести».

По словам председателя Толочинского райисполкома Сергея Егорова, пока из восьми готовы два помещения, где и содержатся новоселы. Технологии заметно отличаются от отечественных, всеми процессами управляет компьютер. Обслуживают поголовье два человека. С помощью удаленного доступа датчане могут следить за производственными показателями.

До сентября инвесторы планируют завершить строительство и поставить на свинокомплекс 22 тыс. голов скота. В скором будущем за год здесь будет производиться 6 тыс. т беконной свинины. Власти и инвесторы определили еще один участок в Толочинском районе для строительства аналогичного свинокомплекса.