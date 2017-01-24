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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО РАЗРЕШИЛ В 2017 ГОДУ ЭКСПОРТИРОВАТЬ 1,8 МЛН КУБ. М НЕОБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
11:44 25.01.2017
Александр Лукашенко разрешил в 2017 году экспортировать 1,8 млн куб. м необработанной древесины. Разрешение прозвучало 24 января по итогам обсуждения вопросов реализации на экспорт круглых лесоматериалов.
При этом он предупредил, что впредь весь ресурс древесины должен перерабатываться в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, нынешнее решение объясняется тем, что еще не на всех предприятиях деревообрабатывающей промышленности завершилась стадия модернизации, а потому в ближайшее время потребность в древесине на внутреннем рынке будет только возрастать. Одним из наиболее крупных потребителей этого сырья станет Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат с учетом создания нового производства сульфатной беленой целлюлозы.
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