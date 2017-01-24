Средняя начисленная зарплата в столице в декабре составила 1151,8 руб., что по сравнению с ноябрем больше на 143,7 руб., пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в Главном статистическом управлении Минска, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания в декабре 2016-го составила 3771,8 руб., что оказалось на 0,5% меньше, чем в декабре 2015-го. Также по итогам декабря прошлого года в числе лидеров оказались специалисты, занятые в области информации и связи, – 2 918,4 руб., или на 3,2% больше, чем в том же месяце 2015-го. Далее идет вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования – 2824,0 руб. (+1,7% к декабрю 2015-го) и деятельность воздушного транспорта – 2 165,8 руб. (+20,4%).

Меньше всего в декабре минувшего года в Минске зарабатывали работники библиотек, архивов, музеев – 558,4 руб., или 96,9 % в сравнении с декабрем 2015 г. Чуть выше зарплаты в сфере деятельности по уходу в специализированных учреждениях и предоставления социальных услуг – 586,5 руб. Тройку самых низкооплачиваемых замыкает деятельность, связанная с операциями с недвижимым имуществом, – 687,0 руб.

Напомним, номинальная начисленная среднемесячная зарплата определяется специалистами статистики путем деления начисленной заработной платы на численность работников и на количество месяцев в периоде. Она включает в себя обязательный страховой взнос работника и подоходный налог. Взносы работодателей на социальное страхование сотрудников не включаются в среднюю заработную плату.