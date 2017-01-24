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ЭКОНОМИКА РБ
В 2016 ГОДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ПОСТРОЕНО 48,9 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР - БЕЛСТАТ
10:19 25.01.2017
В 2016 году организациями всех форм собственности построено 48,9 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 4285,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1511,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 35,3% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено: с использованием государственной поддержки – 991,3 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах в городах – 887 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 193 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 27,8% от общего ввода по республике.
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