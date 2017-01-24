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ЭКОНОМИКА РБ


НОВОПОЛОЦКИЙ БИОМЕХЗАВОД ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХЛОПЬЕВ ИЗ ПЭТ-БУТЫЛОК
10:03 25.01.2017

Единственное в своем роде на Витебщине предприятие по раздельному сбору и переработке мусора успешно работает в две смены. Об этом сообщил главный инженер новополоцкого «Биомехзавода бытовых вторресурсов» Вадим Кулешов на итоговой коллегии областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, пишет газета «Витебские вести».

Предприятие создано в 2010 году, объем инвестиций составил 2,6 млн деноминированных рублей. В Новополоцке и ближайших населенных пунктах оборудовано 260 контейнерных площадок, задействовано 5 стационарных и 2 передвижных приемных пункта. Ежемесячно на переработку поступает до 200 т бумаги и картона, 100-150 т стекла, 40 т полимеров, что позволяет обеспечить полную загрузку мощностей. Переработка и сортировка мусора производится по немецкой технологии.

Всего за 2016-й через конвейер завода прошло 30 тыс. т твердых коммунальных отходов. Извлечено и отгружено заказчикам более 4,7 тыс. т вторичных материальных ресурсов, что в денежном выражении составляет 300 тыс. руб.

В первом квартале нынешнего года предприятие планирует запустить линию по производству хлопьев из загрязненных ПЭТ-бутылок мощностью 400 кг в час. Впереди внедрение еще одного новшества – заглубленных контейнеров, которые распространены в Европе. Они закапываются в землю, а отходы собираются в специальную вставную капсулу. Преимущество такого метода в том, что площадка для сбора мусора не находится на поверхности и отсутствует запах.
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