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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ BR712 МЛН БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО В 2017 ГОДУ НА МЕРОПРИЯТИЯ ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ
09:45 25.01.2017

Более Br712 млн будет выделено в текущем году на мероприятия Госпрограммы развития аграрного бизнеса в Беларуси. Об этом говорится в постановлении Совета министров от 23 января 2017 г. № 62 «О финансировании в 2017 году мероприятий Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы и ее подпрограмм».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, сумма в размере Br464,7 млн предусмотрена в том числе на компенсацию потерь банков и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" при выдаче льготных кредитов субъектам, ведущим деятельность в области агропромышленного производства.

Согласно утвержденным объемам финансирования подпрограмм, на развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции из бюджета в этом году будет направлено Br21,4 млн, селекции и семеноводства - Br11,2 млн, развитие животноводства, переработку и реализацию продукции - Br10,16 млн, развитие племенного дела в животноводстве - Br9,86 млн, развитие рыбохозяйственной деятельности - Br5,81 млн. На сохранение и использование мелиорированных земель выделяется Br73,4 млн, инженерные противопаводковые мероприятия - Br2,5 млн, техпереоснащение и информатизацию агропромышленного комплекса - Br782,9 тыс. На развитие и поддержку малых форм хозяйствования пойдет Br8,99 млн.

Финансирование программы и ряда ее подпрограмм будет выполняться за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на сельское хозяйство и рыбохозяйственную деятельность.

Постановление № 62 вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Государственная программа развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы утверждена в марте 2016-го. Ее основными целями определены повышение эффективности сельскохозяйственного производства, сбыта продукции и продуктов питания, а также обеспечение внутреннего рынка страны отечественной сельхозпродукцией и продовольствием в нужных объемах.
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