В 2016 году ОАО «Беларуськалий» приняло участие в республиканском конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь» 2016 года, где представило свою продукцию в трех номинациях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, так, в номинации «Продовольственные товары» были представлены соль каменная поваренная пищевая, а также продукция мясоперерабатывающего комплекса - колбаса «Австрийская» высшего сорта, сардельки «Толстячки с сыром» высшего сорта, колбаса «Парижская» в/с, колбаса «Останкинская» в/с и колбаса «Министерская» в/с.

В номинации «Продукция производственно-технического назначения» на конкурс были представлены калий хлористый гранулированный, мелкий; удобрения азотно-фосфорно-калийные комплексные.

В номинации «Новинка года» - калий хлористый технический гранулированный «Марка А»; удобрения азотно-фосфорно-калийные «Марка 7-20-30+0,1B+0,1Zn».

Во всех трех представленных номинациях ОАО «Беларуськалий» стало победителем (лауреатом) конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2016 года. Также предприятию присуждена специальная награда «Лучший в регионе» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» - калий хлористый гранулированный, мелкий; удобрения азотно-фосфорно-калийные комплексные.

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится ежегодно, начиная с 2002 года, по совместной инициативе Госстандарта, областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома. Целями конкурса являются информирование населения и организаций о качественных отечественных товарах (продукции или услугах), их продвижение на внутренний и международный рынки; поддержка белорусских производителей, выпускающих конкурентоспособные товары; содействие обеспечению потребительского рынка Беларуси. Информация о товарах-лауреатах размещается на сайте Госстандарта, в средствах массовой информации и в каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь», который рассылается в представительства нашей страны за рубежом.