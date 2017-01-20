Более 10350 обращений совершено к регистру стоимости земель, земельных участков государственного земельного кадастра (vl.nca.by) с момента его модернизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, модернизированная версия регистра заработала 11 января 2017 года. На сегодня к ресурсу было совершено более 10350 обращений, при средней активности более просмотров 2000 в день.

Регистр стоимости vl.nca.by является единственным источником информации о кадастровой стоимости и важным инструментом регулирования земельных отношений. Ежегодно фиксировалось до 500 000 обращений пользователей, среди которых бухгалтеры, нотариусы, оценщики, представители государственных органов Беларуси.

Следует также отметить географию точек входа на сайт. В прошлом году фиксировались случаи посещения ресурса пользователями из Австралии. В этом году помимо представителей различных европейских государств, интерес и активность уже успели проявить пользователи из США.

В результате совершенствования программного комплекса регистра, стал возможен поиск на заданную дату, обеспечивающий потребителям доступ к архивным сведениям о кадастровой стоимости, что позволяет избежать обращений в организации по государственной регистрации и земельному кадастру. Усовершенствованный алгоритм поиска также гарантирует более высокий уровень достоверности запрашиваемой информации.

Модернизированный информационный ресурс теперь имеет картографический интерфейс, который позволяет искать сведения о кадастровой стоимости непосредственно по карте, одновременно, визуально анализируя полученную информацию. Также впервые на сайте появится информация о кадастровой стоимости земель сельхозназначения.

Все обновления ресурса, проводились в соответствии с современными тенденциями в области информационных технологий. Модернизация регистра стоимости vl.nca.by позволит государственным органам и организациям (в том числе налоговым), иным пользователям сократить временные затраты на поиск и обработку сведений о кадастровой стоимости и налоговой базе земельного налога.

Сведения о кадастровой стоимости на 1 января календарного года, используются для определения налоговой базы земельного налога, для исчисления арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, а также при предоставлении земельного участка из государственной в частную собственность, удостоверении сделки по отчуждению земельного участка, определении стоимости земельного участка, являющегося предметом ипотеки, определения начальной цены предмета аукциона (если предметом его является земельный участок) и в др. целях.