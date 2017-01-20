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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВАЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 24 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ДЛЯ ФИЗЛИЦ И ИП
16:13 21.01.2017
«Прямая» телефонная линия с участием начальника управления налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Могилевской области Игоря Герасимова состоится 24 января.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Могилевской области, задать вопросы по налогообложению физических лиц и индивидуальных предпринимателей» можно с 10:00 до 12:00 по телефону 8 (0222) 29-40-27.
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