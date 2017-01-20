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ЭКОНОМИКА РБ


ФИЗИКИ БГУ ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ В ЦЕРН
16:11 21.01.2017

В Научно-исследовательском институте ядерных проблем БГУ (НИИЯП) завершил работу семинар LHC Days in Belarus-2017.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, на научном форуме подводили количественные и качественные итоги работы белорусских ученых в экспериментах на Большом адронном коллайдере (БАК) в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН, Швейцария). В нем приняли участие более 30 ученых из НИИ ЯП, ЦЕРН, Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Россия), ведущие сотрудники белорусских научных организаций в области физики высоких энергий. Также в БГУ были приглашены официальные представители сектора международных отношений ЦЕРН профессора Кристоф Шефер и Тадеуш Куртыка.

Во время форума было представлено 22 доклада, в которых подробно представлены последние достижения белорусских ученых, полученные в рамках международных коллабораций «CMS» и «ATLAS». Ученые обсудили широкий круг вопросов участия научно-исследовательских организаций нашей страны в экспериментах на БАК. В частности, оговаривались условия участия ученых НИИ ЯП БГУ в экспериментальном проекте UA9 и подписания в ближайшей перспективе соответствующего меморандума.

Также в БГУ состоялись встречи официальных представителей сектора международных отношений ЦЕРН с первым проректором БГУ академиком Олегом Ивашкевичем, проректором БГУ по научной работе Василием Сафоновым, заместителем председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергеем Килиным.

На семинаре было принято решение о ежегодном проведении семинаров «LHC Days in Belarus» в БГУ с участием ученых вузов и институтов НАН Беларуси, а также представителей ЦЕРН и ОИЯИ.

ЦЕРН – научный центр, общеевропейские лаборатории ядерных исследований в Швейцарии. Основан в 1954 году как межправительственная организация. Это главный центр по изучению физики элементарных частиц в Европе. Большой адронный коллайдер – крупнейшая в мире ускорительная установка. В 2012 году специалисты организации сообщили об открытии частицы со свойствами бозона Хиггса. После проведения экспериментов коллайдер был остановлен 14 февраля 2013 года и запущен в 2015-м после модернизации. В настоящее время в ЦЕРНе насчитывается 20 постоянных членов и три (вместе с Украиной) – ассоциированных. Научная, образовательная и кадровая политика, а также финансирование ЦЕРНа определяется его постоянными и ассоциированными членами. К работе привлечены около 3 тысяч человек.
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