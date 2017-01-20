Органы прокуратуры Минска в 2016 году реализовали организационные и практические меры, направленные на противодействие коррупции, повышение эффективности актов прокурорского надзора и результативности проверок соблюдения антикоррупционного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, проведение этих мероприятий позволило достичь определенных результатов: за 11 месяцев 2016 г. по Минску наблюдалась положительная динамика противодействия коррупционным проявлениям.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в истекшем году возросло количество проведенных органами прокуратуры Минска проверок исполнения требований законодательства о борьбе с коррупцией, увеличилось число внесенных представлений, вынесенных предписаний, объявленных официальных предупреждений, принесенных органами прокуратуры протестов.

Возросло количество лиц, привлеченных к материальной и административной ответственности.

Принимаемые прокурорами меры по противодействию коррупции способствуют предотвращению фактов ее распространения, оказывающих негативное влияние на состояние криминогенной обстановки и сферу экономики.