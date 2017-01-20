Попытка перемещения крупной партии посуды с занижением ее реальной стоимости в 5 раз пресечена сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Брестской таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, недостоверные сведения о стоимости перемещаемого товара с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме предоставил к таможенному оформлению водитель-экспедитор транспортного средства, следовавшего на территорию Евразийского экономического союза. В грузовом отсеке автомобиля находилось свыше 8 тыс. единиц дорогостоящей хрустальной, стеклянной и керамической посуды в ассортименте производства Германии, Италии и Чехии, а также декоративные предметы домашнего интерьера.

По предварительной оценке, общая стоимость товара составила 1,2 млн рублей. По данному факту Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Беларуси.