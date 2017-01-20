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ЭКОНОМИКА РБ


ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИСЬ В 2016 ГОДУ НА 14,7%
16:03 21.01.2017

За 2016 год в консолидированный бюджет Могилевской области поступило 1131,6 млн рублей, из них в местный бюджет – 998,7 млн рублей, в республиканский – 132,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доходы бюджета увеличились на 14,7%, или на 145,3 млн рублей в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы поступили по подоходному налогу 325,5 млн рублей (28,8%), налогу на добавленную стоимость 116,2 млн рублей (10,3%), налогу на прибыль 111,8 млн рублей (9,9%), акцизу 99,7 млн рублей (8,8%), налогу на недвижимость 80,4 млн рублей (7,1%).

В десятку лидеров по формированию бюджета области входят РУП «Могилевэнерго» (5,9% в общих поступлениях по области), ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» (4,2%), ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» (3,4%), РУП «Могилевоблгаз» (2,6%), ОАО «Могилевхимволокно» (1,5%), Могилевский филиал РУП «Белтелеком» (1,4%), ОАО «Могилевоблпищепром» (1%), РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт2 (0,9%), ОАО «Кричевцементношифер» (0,7%), СООО «Оазис групп» (0,6%).

Эти плательщики за 2016 год уплатили в бюджет 251,5 млн рублей, что составляет 22,2% общих поступлений в консолидированный бюджет области.
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