ОАО «Беларуськалий» выносит на общественное обсуждение планируемую деятельность по архитектурному проекту «Строительство 9-й технологической секции производительностью 220 т/ч на СОФ 2 РУ. Первая очередь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, реализация планируемой хозяйственной деятельности предполагается в границах существующей площадки 2 рудоуправления ОАО «Беларуськалий».

Проектными решениями с целью увеличения мощности по производству калийных удобрений предусматривается строительство 9-ой технологической секции в отделениях измельчения, флотации, обесшламливания и фильтрации сильвинитовой обогатительной фабрики (СОФ) 2 РУ. Также предусматривается замена механически и коррозионно-изношенного технологического оборудования в отделениях СОФ и отделении дробления, строительство нового отделения маслостанции, лаборатории ОТК.

С целью обеспечение потребностей СОФ в реагентах при увеличении объемов производства предусматривается реконструкция реагентного отделения 2РУ, включающая реконструкцию корпуса приготовления депрессора, корпуса приготовления соды и АГС, строительство цеха приготовления аминов на месте демонтируемого пункта энергоснабжения.

Вопросы, замечания и предложения по отчету об ОВОС принимаются в течение 30 календарных дней с момента публикации уведомления в газете «Шахтер».