26 января состоится очередной профсоюзный прием граждан правовыми инспекторами труда ФПБ.

Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, место проведения – организации, находящиеся на территории районов, городов по всей республике, районные, городские объединения профсоюзов.

Любой желающий в каждом районе Беларуси, а также в крупных городах и 9 районах столицы сможет бесплатно получить консультации юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов.

Время и место приема в конкретном районе или городе можно узнать с 23 по 25 января по телефонам, размещенным на сайте ФПБ.