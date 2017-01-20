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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДНОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРАВОВЫМИ ИНСПЕКТОРАМИ ТРУДА ФПБ СОСТОИТСЯ 26 ЯНВАРЯ
15:37 21.01.2017
26 января состоится очередной профсоюзный прием граждан правовыми инспекторами труда ФПБ.
Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, место проведения – организации, находящиеся на территории районов, городов по всей республике, районные, городские объединения профсоюзов.
Любой желающий в каждом районе Беларуси, а также в крупных городах и 9 районах столицы сможет бесплатно получить консультации юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов.
Время и место приема в конкретном районе или городе можно узнать с 23 по 25 января по телефонам, размещенным на сайте ФПБ.
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