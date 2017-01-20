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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ФЕВРАЛЯ ИЗМЕНИТСЯ СПИСОК КАНАЛОВ В СЕРВИСЕ VOKA
15:14 21.01.2017
С 1 февраля список каналов, доступных пользователям Интернет-пакетов Voka ТВ+3000, Voka ТВ+5000, а также тарифного плана Web 10+Voka, изменится.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании Velcom, общее количество доступных каналов сократится, но качественная составляющая останется на том же уровне.
Желающим расширить свои возможности предлагается подписка на различные дополнительные пакеты – такие, как Voka ТВ, Voka видео, Voka video megogo и Voka детский.
Сервис Voka предоставляет абонентам Velcom (кроме пользователей тарифных планов «ПРИВЕТ») возможность смотреть разнообразные телеканалы, а также фильмы и сериалы в отличном качестве на любом из своих устройств: телевизоре, смартфоне, планшете или ноутбуке. К одному аккаунту можно подключить до пяти устройств, чтобы любимые фильмы и передачи были с вами везде, где бы вы ни находились. А интерактивные функции (пауза, перемотка, архив телепередач) позволят пользователям Voka не пропустить ничего интересного.
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