С 1 февраля список каналов, доступных пользователям Интернет-пакетов Voka ТВ+3000, Voka ТВ+5000, а также тарифного плана Web 10+Voka, изменится.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании Velcom, общее количество доступных каналов сократится, но качественная составляющая останется на том же уровне.

Желающим расширить свои возможности предлагается подписка на различные дополнительные пакеты – такие, как Voka ТВ, Voka видео, Voka video megogo и Voka детский.

Сервис Voka предоставляет абонентам Velcom (кроме пользователей тарифных планов «ПРИВЕТ») возможность смотреть разнообразные телеканалы, а также фильмы и сериалы в отличном качестве на любом из своих устройств: телевизоре, смартфоне, планшете или ноутбуке. К одному аккаунту можно подключить до пяти устройств, чтобы любимые фильмы и передачи были с вами везде, где бы вы ни находились. А интерактивные функции (пауза, перемотка, архив телепередач) позволят пользователям Voka не пропустить ничего интересного.