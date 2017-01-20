В 2016 году в производстве судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Беларусь находилось 125 дел (25 дел – остаток с 2015 года, 100 дел – поступило в 2016 году) из них 65 дел составили споры в области авторского права и смежных прав.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, 60 дел – споры в области права промышленной собственности, из них 11 дел – жалобы на решения Апелляционного совета при патентном органе, 2 дела — жалобы на решения Департамента ценовой политики Министерства экономики Беларуси; 1 дело — жалоба на решение повторной экспертизы ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности» об отказе в выдаче патента на изобретение.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество дел, находящихся в производстве коллегии, увеличилось на 12 дел (113 дел).

Всего коллегией окончено производством в 2016 году 103 дела (82,4%), из которых 63 дела составили споры в области авторского права и смежных прав; 40 дел – споры в области права промышленной собственности, из них 5 дел – жалобы на решения Апелляционного совета при патентном органе; 2 дела – жалобы на решения антимонопольного органа; 1 дело — жалоба на решение повторной экспертизы Национального центра интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение.

По сравнению с 2015 годом в 2016 году на 15 дел увеличилось количество рассмотренных дел (в 2015 г. рассмотрено 88 дел).

С вынесением решения рассмотрено 61 дело (59,2%), по 42 делам (40,8%) вынесены определения.

По 35 делам требования удовлетворены в полном объеме; по 11 делам исковые требования удовлетворены в части; по 15 делам в удовлетворении требований отказано.

По 42 делам (40,8%) производства прекращены, из них по 19 делам – в связи с отказами истцов от исков вследствие урегулирования споров в добровольном порядке, по 23 делам – в связи с утверждением мировых соглашений.

За аналогичный период 2015 года производства прекращены по 40 делам (45,5%) от количества рассмотренных дел (88 дел).

По сравнению с 2015 годом в 2016 году увеличилось количество дел, производства по которым прекращены.

Остаток на 1 января 2017 г. – 22 дела.

Всего за отчетный период рассмотрено 40 дел в сфере промышленной собственности. Исковые требования в полном объеме удовлетворены по 10 делам; исковые требования удовлетворены частично по 6 делам; отказано в удовлетворении исковых требований по 12 делам. Производства прекращены по 12 делам в связи с отказами истцов от исков.

По сравнению с 2015 годом в 2016 году увеличилось количество рассмотренных споров как в сфере промышленной собственности (32/40), так и в сфере авторского права (56/63), а также увеличилось количество дел, споры по которым урегулированы в добровольном порядке (40/42).

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в 2016 года по 61 делу (59,2%) проводились предварительные заседания (в 2015 году предварительные судебные заседания были проведены по 40 делам или 45,5%), из них по 5 делам назначалось повторное предварительное судебное заседание, по 1 делу – предварительное судебное заседание проводилось трижды.

По 17 делам (27,9%) из 61 дела в предварительных заседаниях вынесены судебные постановления. В 2015 г. по 27 делам (67,5%) из 40 дел в предварительном заседании вынесены судебные постановления).

Из 103 рассмотренных по существу дел, 94 дела (91,3%) окончены производством в первом судебном заседании. В 2015 году из 88 рассмотренных дел в первом судебном заседании окончены производства по 80 делам или 90,9%.

По 22 (21,4%) делам истцами, ответчиками и третьими лицами являлись иностранные компании и организации.

В 2016 году все дела были рассмотрены в установленные законодательством процессуальные сроки.

В порядке судебного надзора было проверено 8 решений коллегии. Обжалуемые судебные постановления признаны законными и обоснованными, в принесении протестов по ним отказано.