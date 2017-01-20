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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МОГИЛЕВ» ЗАЙМЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ГАЗООБРАЗНОГО АВТОТОПЛИВА
14:56 21.01.2017
В свободной экономической зоне «Могилев» 20 января зарегистрирован новый резидент – ООО «ГазЭнерджиХим».
Как сообщает сайт СЭЗ, компания планирует реализацию инвестиционного проекта по организации производства газообразного автомобильного топлива.
Актуальность проекта обусловлена тем, что газообразное автомобильное топливо (смесь пропана и бутана), это не только дешевый, но и на сегодня наиболее экологичный вид автомобильного топлива. При сгорании смеси выделяется меньшее количество углекислого газа (причина возникновения «парникового эффекта»), чем при применении дизельного топлива или бензина. Кроме того, в продуктах сгорания содержится намного меньше вредных веществ, чем в таких же отходах традиционного топлива.
Реализация проекта позволит организовать современное экспортоориентированное производство. Большую часть произведенной продукции (более 90%) ООО «ГазЭнерджиХим» планирует поставлять за пределы Евразийского экономического союза.
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